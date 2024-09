Tentatives de diversion médiatique sur l’audit financier : Le ministère des finances apporte sa clarification sur le rôle de Cheikh Diba,

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du décret 2019-120 du 16 janvier 2019 relatif à la préparation budgétaire, les responsabilités du Directeur de la Programmation Budgétaire sont strictement techniques.



Elles se limitent à coordonner l’élaboration de la loi de finances votée par l’Assemblée nationale, en concertation avec les différents services gouvernementaux concernés. Par conséquent, toute confusion entre la programmation budgétaire, qui s’effectue pour une année donnée, et son exécution l’année suivante, une fois le budget voté, est non seulement erronée, mais aussi fallacieuse.



Le communiqué parvenu à Leral souligne que le ministre des Finances actuel, dans l'exercice de ses fonctions passées, a toujours fait preuve de professionnalisme et de rigueur, respectant scrupuleusement les normes et principes relatifs à la programmation budgétaire.



L’audit en question a été conduit sous la supervision du ministre, avec le concours de l’Inspection Générale des Finances, un organe relevant de son ministère, et validé par le ministre Cheikh Diba avant sa transmission à la Cour des Comptes.



Il ajoute que les conclusions de ce rapport d’audit révèlent des pratiques nécessitant des ajustements pour une meilleure gouvernance des finances publiques. Le ministre est pleinement engagé à mener les réformes indispensables afin d’assurer une gestion financière exemplaire, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans les procédures budgétaires, conformément aux orientations fixées par les nouvelles autorités.



« Il est primordial de ne pas s’égarer dans des polémiques infondées et de rester concentré sur les véritables enjeux mis en lumière par ce rapport, dans l'intérêt de la bonne gouvernance financière de notre pays. » Préconise sa cellule de communication