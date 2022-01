Tentatives de manipulation des résultats: Yewwi Askan Wi appelle ses militants et sympathisants à être prêts à faire face

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 16:16

Va-t-on vers des contentieux post-électoraux dans certaines localités du pays? C'est le moins que l’on puisse dire, la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) appellant ses militants et sympathisants, “ à rester mobilisés, à redoubler de vigilance et à être prêts à faire face “.



Sur les raisons de cette invite aux allure de mobilisation au combat, la Conférence des leaders de YAW alerte sur des tentatives de manipulation des résultats dans beaucoup de localités du pays.



“ De sources sûres, il nous a été révélé que depuis le sommet de l’Etat, des manœuvres sont en train d’être orchestrées pour arracher à la coalition Yewwi Askan Wi, sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY tant aux élections municipales, ville que départementale ”, peut-on lire dans un communiqué rendu public, tard dans la nuit du lundi au mardi 25 janvier 2022.



Il en est de même à Wakhinane Nimzatt dans le département de Guédiawaye, dans le département de Mbacké, à Thiès dans les communes de Thiès Est, de Thiès Ouest, de Thiès Nord et dans la ville.



YAW prend “ à témoin l’opinion nationale et internationale, sur ces présents cas de tentatives de hold-up susmentionnés “.



Ndèye Fatou Kébé