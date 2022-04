Tentatives de ternir son image: Abdoulaye Baldé dément tout ralliement à la coalition YAW Faisant suite aux fausses rumeurs répétitives notées ces derniers jours sur les réseaux sociaux annonçant l’adhésion de Abdoulaye Baldé à la coalition Yewwi, l’Union centriste du Sénégal (UCS) tient à informer ses adhérentes et ses adhérents d’ici et de la Diaspora, en plus de l’opinion nationale et internationale, qu’il s’agit de rumeurs malsaines et infondées savamment entretenus pour ternir l’image de notre leader Abdoulaye BALDÉ.

En effet, notre parti a toujours été et demeure un parti organisé où les décisions se prennent ensemble après un large débat démocratique. Pour rappel, aux dernières élections territoriales du 23 Janvier 2022, l’UCS est sorti de BBY à Ziguinchor et, compte tenu de la nature de ces élections, a laissé l’initiative à ses adhérentes et adhérents des autres localités du pays de choisir librement leur alliance selon les enjeux et l’intérêt de leur localité.



Il est clair que notre parti avec sa coalition UCS mboolo constitue une réalité politique incontestable au Sénégal. Nous sommes la 2ème force politique dans la région de Ziguinchor et demeurons très forte à Kolda et à Sédhiou. Le parti est aussi dynamique dans plusieurs autres localités du pays et au niveau de la Diaspora.



Très prochainement, la réunion du Conseil exécutif de l’UCS procédera à l’évaluation pointue de notre compagnonnage avec la majorité présidentielle, afin de mieux apprécier les perspectives et échéances à venir.



IGFM

