Tenue des opérations courantes et celle de réforme: Des disfonctionnements relevés dans la comptabilité des matières

Le rapport de l’Inspection générale d’Etat 2018-2019, remis hier, au Chef de l’Etat, a relevé des dysfonctionnements dans la tenue des opérations courantes et celle de réforme.



Ainsi, au niveau certaines entités décentralisées vérifiées, des matériels de grande valeur se trouvent dans un état déplorable, sans faire l’objet de réforme.



Alors que, constate-t-on, d’autres matériels sont cédés de manière désinvolte, en violation des procédures prévues à cet effet.



