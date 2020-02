Ter : Abdou Ndéné Sall, Directeur de Sen Ter, confirme Philippe Lalliot Le Directeur de la Société nationale du Train express régional (Sen Ter), a confirmé les propos de l’ambassadeur de France au Sénégal, affirmant que la circulation commerciale du Ter ne peut pas démarrer en avril comme annoncé par les autorités sénégalaises.

Lundi 10 Février 2020

« Il n’y a pas de contradiction avec ce que nous avions dit. Le président de la République veut que toutes les mesures de sécurité soient prises avant le lancement du Ter. Le Ter va rouler lorsque tous les travaux et les tests de sécurité seront faits. Ces tests vont démarrer le 4 avril prochain et prendront 2 mois. C’est après cela que l’autorisation d’exploitation commerciale sera délivrée pour la mise en circulation du Ter », a-t-il déclaré ce lundi sur la Rfm.

