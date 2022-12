Ter: Plus de 13 milliards FCfa de recettes générées et plus de 16 millions de voyageurs transportés

C’est le 18 janvier dernier que le Train express régional (Ter) avait entamé ses rotations. Un an plus tard, il a transporté plus de 16 millions de voyageurs, générant plus de 13 milliards FCfa de francs Cfa de recettes.



« Il est heureux de constater que le Ter a transporté à date, plus de 16 millions de voyageurs et a généré plus de 13 milliards FCfa de recettes », renseigne un document remis hier à la presse. C’était lors d'une cérémonie marquant la célébration du premier anniversaire de la mise en service du Ter.



Les responsables du Ter revendiquent un taux de régularité, ces trois derniers mois, de plus 98%, ce qui signifie que chaque jour, sur 100 trains, 98 sont à l'heure.



La Société en charge de l'exploitation du Train express régional (Seter) ambitionne de réceptionner dans un futur proche, d'autres trains, dans le but de résorber la demande croissante des voyageurs, renseigne "L’Observateur".















