Termes de référence du dialogue national: Les acteurs peinent toujours à trouver un consensus A quelques jours du dialogue politique, indique le quotidien "Libération", les acteurs ne trouvent pas de consensus sur les termes de référence. La rencontre de la dernière chance tenue hier autour d’Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur en charge des élections, n’a pas permis de s’accorder sur tous les points.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 06:00

En attendant de connaître les noms des personnalités «neutres» devant conduire les travaux du dialogue politique, les principaux acteurs autour du ministre de l’Intérieur en charge des élections, se sont retrouvés hier.



Dans les locaux de la Direction générale des élections (Dge), plénipotentiaires du pouvoir, de l'opposition et de la société civile ont procédé aux derniers réglages avant la date fatidique du 28 mai prévue pour le dialogue politique. L’objectif de cette rencontre est lié à la poursuite des discussions en vue de la validation des termes de référence et des propositions pour la mise en place de la commission cellulaire indépendante.



Cependant, après plusieurs tours d’horloge, des points d’achoppement existent et résistent à nouveau. Ce, à quelques jours de l’ouverture du dialogue politique. Selon Djibril Guéye du Forum civile, dix amendements ont été déposés sur la table du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.



Sans rentrer dans les détails, ce membre du Forum civil a déclaré à l'issue de la rencontre avec Aly Ngouille Ndiaye, que l’insertion de ces amendements aux termes de référence, est un préalable important pour ledit dialogue politique. Pour Benoît Sambou, plénipotentiaire de la majorité présidentielle, l’essentiel était que les acteurs se fassent mutuellement confiance. Pour lui, au terme de cette rencontre, cet objectif, en dépit de quelques réticences, a été atteint.



Toutefois, contrairement à ce qui était avancé, le Front de résistance nationale (Frn) a, finalement, pris part à cette rencontre. Ce, après la réponse favorable accordée par le ministre de l’Intérieur à la suite d’une requête dudit Front, en date du 8 mai dernier. Et Saliou Sarr avait donné de la couleur jeudi, tard dans la soirée, quant à une telle possibilité.



«Nous serons présents pour rappeler des principes notamment, la confirmation de la mise en place d’une commission cellulaire. Mais également, les engagements du président de la République à appliquer les conclusions qui seront issues de ce dialogue», avait confié Saliou Sarr.

