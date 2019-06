Territorialisation: Elus locaux sénégalais et français échangent sur leurs expériences

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Les élus locaux sénégalais et français ont procédé à un échange d’expériences sur le transfert de compétence, déterminant la territorialisation. Ces élus locaux veulent à travers cette collaboration, mieux prendre en charge les préoccupations des populations.



Les élus locaux estiment que cette rencontre est une opportunité à saisir, devant permettre d’approfondir les expériences dans la gestion de proximité des affaires de la communauté. D’après eux, la France est bien en avance dans la pratique territoriale.











Leral



