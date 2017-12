Terrorisme: Imam Ndao et ses co-inculpés devant la Chambre criminelle

Après deux années d’instruction, le Doyen des juges Samba Fall a clos l’information du dossier Imam Alioune Bara Ndao. Le religieux de Kaolack et ses co-inculpés ont été renvoyés en jugement devant la chambre criminelle. Selon les sources du journal « Enquête », les avocats ont reçus avis hier, de l’ordonnance devant renvoyer l’Imam Ndao et compagnie devant le Chambre criminelle. Aucun inculpé n’a bénéficié d’un non-lieu.



Le juge Samba Fall a maintenu les infractions pour lesquelles les accusés ont été écroués. Il s’agit notamment des chefs d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bandes organisées et complicité. Imam Ndao devra également répondre du délit de détention d’arme sans autorisation administrative. Car, en juillet dernier, le parquet avait fait un réquisitoire supplétif demandant que ce délit soit retenu contre l’inculpé.



Au moins 30 personnes dont des femmes, se trouvent en détention au Sénégal pour des infractions relatives au terrorisme.

