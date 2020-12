Terrorisme: Le Sénégal classé parmi les pays les moins impactés

Contrairement à de nombreux pays de la sous-région, le Sénégal n’est presque pas impacté par le terrorisme. Le rapport Global Terrorism Index (GTI) 2020 produit par l’Institute for Economics & Peace, classe le Sénégal parmi les pays dont l’impact du terrorisme est très faible. Il est au niveau 0,391 et occupe la 110e place sur les 135 pays. Pourtant, d’après la même source, l’impact économique mondial du terrorisme en 2019 s’est élevé à 26,4 milliards de dollars américains, soit une baisse de 25% par rapport à 2018, rapporte "L'As".



Cette situation s’explique principalement, par une baisse des décès dus au terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon les statistiques de GTI, l’impact économique du terrorisme diminue chaque année depuis cinq ans. Cette année, il est désormais inférieur de 77% par rapport à son apogée en 2014. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud sont respectivement impactées économiquement, à hauteur de 12,5 et 5,6 milliards de dollars.

