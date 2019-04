Terrorisme : après Saër Kébé, Imam Dianko recouvre la liberté

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 08:45 | | 0 commentaire(s)|

L’élève Saër Kébé n’est pas le seul à avoir recouvré la liberté hier. Imam Boubacar Dianko dit Imam Dianko, poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroristes, atteinte à la sûreté de l’Etat et terrorisme a été acquitté mercredi, de l'ensemble de ces faits. Pour rappel, Imam Dianko avait été arrêté en 2013 par des éléments de la Direction de la surveillance du territoire (Dts) alors qu’il tentait de rallier le Nord du Mali, en proie aux attaques Djihadistes. Les policiers qui l’ont appréhendé, le suspectent d'être de connivence avec le Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), un groupe armée du Nord Mali.

Le parquet avait requis la perpétuité pour lui, lors du procès du 27 mars dernier, devant la chambre criminelle de Dakar.



