Terrorisme et coopération: le Sénégal et la France tiennent un Conseil des ministres extraordinaire dimanche Pour discuter et mettre en place des stratégies communes, notamment dans la lutte contre le terrorisme, le Sénégal et la France vont tenir un Conseil des ministres extraordinaire dimanche prochain, présidé par le chef de l’Etat Macky Sall. C’est ce que rapporte "Les Echos", soulignant que les questions de coopération seront également au centre des discussions. La France sera représentée par son Premier ministre Edoaurd Philippe, qui conduira une douzaine de ministres de son gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019



