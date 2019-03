Terrorisme présumé : La perpétuité requise contre l’Imam Dianko

L'imam Boubacar Dianko a comparu, ce mercredi à la chambre criminelle de Dakar pour répondre des accusations d'atteinte à la sûreté de l'Etat, association de malfaiteurs, et actes de terrorisme.



L’Imam a été arrêté le 8 janvier 2013 pour ses présumés contacts avec l'émir du Mouvement pour l'Unicité et du Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), Ahmath Ould Al Khairy. D’après les recoupements des agents de la justice, Ahmath Ould Al Khairy lui aurait même envoyé la somme de 200 000 francs Cfa afin pour rejoindre Gao.



Ainsi, le substitut du procureur de la République a requis sa condamnation à perpétuité. Puisque, estime-t-il, l'imam Boubacar Dianko savait pertinemment les activités de cette personne. « Il est bien affilié à ces groupes djihadistes. Nous avons son répertoire où il y'a le nom de Omar Fataïd, et les relevés de la Sonatel montrent qu'il était en contact permanent avec des terroristes », a soutenu le représentant du ministère public.



Leral



