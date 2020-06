Testé positif au coronavirus: Aliou Sall tient bon et espère être déclaré guéris bientôt

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020

Testé positif au coronavirus en même temps que son épouse, Aïssata Sall et interné au centre de traitement Dalal Diam de Guédiawaye, Aliou Sall est tiré d’affaire, même s’il n’est pas encore déclaré guéri.



D’après l’interlocuteur du journal "L’As", n’en déplaise à ses détracteurs qui doutent de sa maladie, le président de l’Association des maires du Sénégal (Ams), se porte, désormais, comme un charme au grand bonheur de ses nombreux militants et de sa famille.

