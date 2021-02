Testés Positifs au Covid-19 : Des employés de Sonam sommés de reprendre le travail par le Directeur

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

La situation reste très tendue à la Sonam Assurance. A l’heure ou la propagation de la covid-19 est grave. Le torchon brûle entre le Directeur de la Société d’Assurances Sonam et des agents. En effet, selon une source proche, il y aurait 5 employés atteints de Covid-19 au niveau de la boite. Ces derniers sont sommés de rester chez eux, par les services médicaux, pour ne pas transmettre le virus aux autres. Malheureusement ils sont actuellement en train de subir la pression de la Directrice Dioulde Niane qui leur demande de reprendre le travail. Parmi les personnes rappelées à reprendre service, il y a le Directeur financier et les comptables.



L'asQuotidien

