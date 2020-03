Tests contre le coronavirus: Le Professeur Souleymane Mboup et son institut impliqués Le Pr. Souleymane Mboup, virologue et scientifique, va participer à la lutte contre le coronavirus, notamment pour les tests, a informé le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020

« L’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (Iressef) s’engage auprès de l’État, dans la lutte contre le coronavirus. Je remercie le professeur Souleymane Mboup et toute son équipe, qui ont décidé de prêter main-forte », a, en effet, déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, sur sa page Facebook. l’Iressef, fondé par le Pr. Mboup, rejoindra le dispositif de tests du coronavirus, dès la semaine prochaine. Ce qui permettra d’avoir un rayon d’intervention plus large, selon lui.



Pour rappel, le Professeur Mboup a été codécouvreur, en 1985, du VIH-2, une forme de VIH touchant essentiellement la population de l’Afrique de l’Ouest.

Il a obtenu son diplôme en pharmacie à l’Université de Dakar en 1976, un diplôme en immunologie de l’Institut Pasteur de France en 1981 et un doctorat en virologie de la bactériologie en 1983, de l’Université de Tours.



