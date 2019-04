Tête-à-tête entre Macky Sall et Boune Dionne : les prémices de la reconduction du Premier ministre Le Premier ministre qui a rendu sa démission et celle de son gouvernement au chef de l’Etat ce vendredi, au palais de la République, est retourné s’enfermer avec le chef de l’Etat avec qui, il est actuellement en tête à tête à la présidence de la République. Ce qui laisse croire, selon plusieurs observateurs, que le Premier ministre sortant sera reconduit à son poste et dirigera la formation du futur gouvernement.

Mahammad Boune Abdallah Dionne a, en tout cas, dit « réitérer toute sa disponibilité au chef de l’Etat »



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 14:53



