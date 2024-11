Tête de liste nationale de L'Unité en campagne : Cheikh Issa Sall promet de porter les préoccupations des Nguékhokhois, une fois élu La tête de liste nationale de l'Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité (UNITÉ), Cheikh Issa Sall, par ailleurs maire de la ville de Mbour, s'est rendu le week-end dernier à Nguékhokh.

Selon le quotidien En Relief, dans cette ville, la tête de liste nationale de l'UNITÉ a rendu une visite de courtoisie à Thierno Ba et à Abdou Aziz Ba respective- ment khalifes des familles d'Ab- doulaye Safady Ba et de Mama- dou Safady Ba.



Lors de cette rencontre avec tous les membres de ces deux familles, Cheikh Issa Sall a salué l'accueil qui lui a été réservé avant d'expliquer les enjeux de ces élections législatives.



Aussi, a-t-il promis, une fois élu député, de porter les préoccupations des populations de la commune de Nguékhokh à l'assemblée nationale. Selon son représentant dans cette ville, Ibrahima Ba, le leader de l'UNITÉ entend se battre, une fois élu député à l’Assemblée nationale, pour que le poste de santé de Nguékhokh soit érigé en centre de santé et que le niveau de l'hôpital de Mbour soit relevé.



Abordant le volet de l'éducation, il s'agira de tout faire pour que cette commune ait un nouveau lycée digne de ce nom et un deuxième collège d'enseignement moyen (Cem). A-t-il insisté.



Aussi, a-t-il demandé aux membres de ces deux familles, aux militants et sympathisants de voter massivement la liste de l'UNITÉ. Et, Ibrahima Ba a annoncé que le leader de l'UNITÉ sera à Diass, Sindia, Ngaparou et Somone ce week-end prochain. Selon toujours En Relief



