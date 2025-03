Texte interprétatif de la loi d’amnistie / FRAPP se radicalise et martèle : « On n’interprète pas l’injustice, on l’efface ! » Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire Panafricaine (FRAPP) a exprimé hier, sa perplexité face à la volonté de clarifier une loi que le peuple sénégalais rejette massivement et exige d’abroger.

Selon son communiqué, la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024, loin d’être une réponse aux aspirations populaires, demeure une tentative d’effacement des méfaits du régime de Macky Sall, au détriment de la vérité et de la justice.



L’introduction d’un texte interprétatif ne fera que donner une caution légale à une loi illégitime aux yeux du peuple, se désole le Secrétariat exécutif national du FRAPP.

Le FRAPP rappelle que le peuple ne demande pas une précision juridique, mais une justice réelle. « Toute démarche visant à expliquer cette loi ne fait que prolonger l’injustice et l’impunité. Ce qui est attendu, ce n’est pas d’interpréter une loi contestée, mais de l’abroger, pour répondre aux attentes légitimes du peuple sénégalais », conclut le document.



