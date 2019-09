The Best 2019 : les finalistes dévoilés, sans Sadio Mané La FIFA vient de dévoiler les noms des trois finalistes pour le trophée The BEST 2019. Sadio Mané a encore été zappé de cette liste qui comprend : Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo...

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

Liste complète des finalistes des The Best FIFA Football Awards

The Best - Joueur de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelone

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool



The Best - Joueuse de la FIFA

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC



The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur



The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Jill Ellis (USA) - Équipe nationale des États-Unis

Phil Neville (ENG) - Équipe nationale d’Angleterre

Sarina Wiegman (NED) – Équipe nationale des Pays-Bas



Prix des Supporters de la FIFA

Silvia Grecco (BRA)

Ssupporters néerlandais à la Coupe du Monde Féminine (NED)

Justo Sánchez (URU)



The Best - Gardien de la FIFA

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelone



The Best – Gardienne de la FIFA

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atlético de Madrid



Prix Puskás de la FIFA

Lionel Messi (ARG) – Real Betis - FC Barcelona [La Liga] (17 mars 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate - Racing Club [Superliga Argentine] (10 février 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC - Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskág I] (16 février 2019)



La cérémonie de remise des The Best Football Awards aura lieu à la Scala de Milan, le lundi 23 septembre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos