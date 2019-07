The Best FIFA Football Awards 2019: Sadio Mané parmi les nominés La FIFA a dévoilé ce mercredi 31 juillet, les listes des candidat(e)s pour les distinctions individuelles qui seront remises dans le cadre de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™, organisée à Milan le 23 septembre 2019. L’International Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané fait partie des nominés pour le prix « The Best – Joueur de la FIFA ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Deux panels d’experts - un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin - ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie. Listes des nommé(e)s par ordre alphabétique :



Nominés au prix The Best – Joueur de la FIFA

Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus

Frenkie de Jong (NED) - Ajax / FC Barcelone

Matthijs de Ligt (NED) - Ajax / Juventus

Eden Hazard (BEL) - Chelsea / Real Madrid

Harry Kane (ENG) - Tottenham Hotspur

Sadio Mané (SEN) - Liverpool

Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) - FC Barcelone

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool

Virgil van Dijk (NED) - Liverpool

Nominées au prix The Best – Joueuse de la FIFA*

Lucy Bronze (ENG) - Olympique Lyonnais

Julie Ertz (USA) - Chicago Red Stars

Caroline Graham Hansen (NOR) - Wolfsbourg / FC Barcelone

Ada Hegerberg (NOR) - Olympique Lyonnais

Amandine Henry (FRA) - Olympique Lyonnais

Sam Kerr (AUS) - Chicago Red Stars / Perth Glory

Rose Lavelle (USA) - Washington Spirit

Vivianne Miedema (NED) - Arsenal

Alex Morgan (USA) - Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) - Reign FC

Wendie Renard (FRA) - Olympique Lyonnais

Ellen White (ENG) - Birmingham City / Manchester City

* Cette liste comprend douze noms au lieu de dix : conformément à l’art. 5 des Règles d’attribution, en cas d’égalité, « la liste réduite peut être élargie afin d’inclure tous/toutes les nommé(e)s ayant obtenu le même nombre de votes que le/la nommé(e) occupant le dernier rang de la liste réduite ».



Nominés au prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

Djamel Belmadi (ALG) - Équipe nationale d'Algérie

Didier Deschamps (FRA) - Équipe nationale de France

Marcelo Gallardo (ARG) - River Plate

Ricardo Gareca (ARG) - Équipe nationale du Pérou

Pep Guardiola (ESP) - Manchester City

Jurgen Klopp (GER) - Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) - Tottenham Hotspur

Fernando Santos (POR) - Équipe nationale du Portugal

Erik ten Hag (NED) - Ajax

Tite (BRA) - Équipe nationale du Brésil



Nominés au prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

Milena Bertolini (ITA) - Équipe nationale d'Italie

Jill Ellis (USA) - Équipe nationale des États-Unis

Peter Gerhardsson (SWE) - Équipe nationale de Suède

Futoshi Ikeda (JPN) - Équipe nationale U-20 du Japon

Antonia Is (ESP) - Équipe nationale U-17 d'Espagne

Joe Montemurro (AUS) - Arsenal

Phil Neville (ENG) - Équipe nationale d'Angleterre

Reynald Pedros (FRA) - Olympique Lyonnais

Paul Riley (ENG) - North Carolina Courage

Sarina Wiegman (NED) - Équipe nationale des Pays-Bas



Les votes sont ouverts !



Les vainqueurs des quatre distinctions énoncées ci-dessus seront déterminés à l’issue d’un processus impliquant les principales parties prenantes du football :



25% du résultat sera basé sur les votes des capitaines de toutes les équipes nationales du monde ;

25% du résultat sera basé sur les votes des sélectionneur(e)s de toutes les équipes nationales du monde ;

25% du résultat sera basé sur les votes d’un panel de représentants des médias du monde entier

25% du résultat sera basé sur un vote public ouvert aux amateurs de football sur FIFA.com.



Les amateurs de football peuvent d’ores et déjà - jusqu’au 19 août à minuit (CET) - soumettre leurs votes sur FIFA.com.



Début septembre, la FIFA publiera la liste des trois finalistes pour chacune des quatre catégories susmentionnées ainsi que pour le Prix Puskás de la FIFA, le Prix des Supporters de la FIFA, le Prix The Best - Gardien de but de la FIFA et le Prix The Best - Gardienne de but de la FIFA.





Avec FIFA



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos