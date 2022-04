Théodore Monteil et la coalition Alternative Citoyenne Diisoo: «Bunt-bi navigue en eaux troubles… Nous devons prendre nos dispositions» La rupture est définitive entre Théodore Chérif Monteil et Bunt bi. Le président du parti, El Hadj Ibrahima Mbow l’avait suspendu des instances de leur parti, il y a quelques semaines pour «fautes lourdes et répétées». Le député a pris son destin en main en lançant, samedi, au Grand théâtre, la coalition Alternative Citoyenne Diisoo.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit d’un regroupement de partis et mouvements politiques qui ont pour objectif de «redonner au citoyen la place qui lui revient de droit dans la conduite des affaires publiques», de sorte qu’il puisse choisir avec «clairvoyance et discernement» les représentants à envoyer dans les instances de décisions.



C’est seulement dans ces conditions, renseigne M. Monteil, que le peuple «exercera pleinement sa souveraineté». Entre autres personnalités présentes, à cette cérémonie, il y avait l’ex-maire de Dakar, Soham El Wardini, candidate à sa propre succession à la ville de Dakar, sous la bannière de Bunt Bi, lors des dernières Locales, la benjamine de l’Assemblée nationale, Marième Soda Ndiaye.



«Bunt-bi navigue en eaux troubles… Nous devons prendre nos dispositions»



Il y a parmi les alliés de Théodore Monteil pour la plupart des candidats de l’Union citoyennes sur lesquels il compte pour aller aux élections législatives du 31 juillet 2022. «Comme vous le savez tous, notre compagnonnage avec l’Uc Bunt-bi navigue en eaux troublex et nul port ne pointe à l’horizon. Nous nous devons donc de prendre nos dispositions. Nous aurons encore besoin de votre soutien, du soutien de chacune et de chacun d’entre vous, comme en juillet 2017», a-t-il indiqué.



S’agissant de la fin du mandat de cette présente législature, le parlementaire a déclaré : «Citoyennes, citoyens, mon mandat tire sa légitimité de la confiance que vous m’avez accordée. Mais, il est vrai que cette confiance n’existerait pas sans le pacte proposé. Laissez-moi vous le rappeler. Cinq ans, c’est beaucoup, mais je suis sûr que vous n’avez pas oublié. Notre pacte repose sur trois piliers, ce que nous appelions à l’époque le triptyque. Ceux d’entre vous qui étaient présents ici, dans cette salle du Grand théâtre, le 25 mars 2017 s’en souviennent certainement : Je représente, je légifère, je contrôle.»





Il ajoute : «C’est à l’aune de ces trois piliers qu’il convient d’apprécier et de mesurer l’aboutissement de la mission. Je pense vous avoir représenté dignement, en qualité et avec perspicacité. D’ailleurs, comme j’aime le dire, je ne suis pas le député d’un parti ou d’un groupe, je suis le député des Sénégalais.»



C’est fort de tout cela, que Théodore Monteil et Cie ont pris la décision de construire cette alliance, «la plus large possible, bâtie sur la base des valeurs fortes qui fondent notre action et aller ensemble aux prochaines élections législatives sous le label ‘’Alternative Citoyenne Diisoo’’». A l’en croire, dans cette alliance, ils promettent de donner la primauté à «l’engagement citoyen» en lieu et place du «militantisme passif»

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook