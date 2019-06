Thérèse Faye après son départ de la Cojer: « Tout début a une fin… »

Thérèse Faye Diouf dit prendre avec philosophie son remplacement par Moussa Sow à la tête de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), structure des jeunes de l’Alliance pour la République. «Tout début a une fin, dit-elle sur la RFM. Le président de la République avait dit clairement qu’en 2019, les structures verront des changements. Aujourd’hui qu’il le fait, c’est dans l’ordre normal des choses.»



La désormais ex-coordinatrice de la Cojer se dit plus que déterminée dans le combat politique. «Je voudrais encore réaffirmer notre engagement et notre loyauté. Pour mon avenir politique, n’oubliez pas que je suis maire d’une commune de 35 mille habitants. Je suis femme, je suis cadre et je peux vivre mon militantisme dans toutes les structures du Parti », fait savoir la Directrice de la Case des Tout-petits.

