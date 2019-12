Thiaméne Cayor : Un dealer déféré au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien

La brigade de gendarmerie de Coki a mis fin aux agissements d’un trafiquant de drogue qui opérait à Thiaméne Cayor, une commune située dans l’arrondissement de Coki (département de Louga).



Le dealer répondant au nom de Gallas Diop a été arrêté près du marché hebdomadaire de Thiaméne Cayor, le mercredi 25 décembre avec 02 cornets de l’herbe qui tue.



C'était au cours d’une opération de sécurisation effectuée dans la zone. Selon notre source, le trafiquant a été interpellé à l’issue d’une course-poursuite entre lui et les hommes en bleu déterminés à le mettre hors d’état de nuire.



Conduit à l’unité, une fouille corporelle a permis de retrouver par devers lui, la somme de 600 000 frs représentant l’argent tiré de la vente du produit illicite.



Le mis en cause a été déferré le vendredi 27 decembre au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.

