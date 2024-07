Thiaroye 44- Six tirailleurs africains reconnus "morts pour la France" : Ousmane Sonko demande à la France de « revoir ses méthodes, » Tombée hier dans la soirée, une nouvelle qui semble rétablir une part de vérité sur Thiaroye 44 et les tirailleurs exécutés par les colons français semble avoir reçu un bon accueil.. Mais cela ne semble pas du bon goût de Ousmane Sonko, le président du Pastef. En atteste son post sut Twitter ou X :

En effet « Six tirailleurs africains viennent d'être reconnus "morts pour la France" à titre posthume.Il s'agit de quatre tirailleurs originaires du Sénégal, un de Côte d'Ivoire et un de Haute-Volta, devenu le Burkina Faso. » A reconnu l’état français

3Ils avaient été exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre d'officiers de l'armée française en 1944 à Thiaroye, au Sénégal. Nous demandons au gouvernement français de revoir ses méthodes, car les temps ont changé ! » A réagi Ousmane Sonko avant d’ajouter :



« D'aucuns ont salué comme une grande avancée la décision des autorités françaises d’accorder leur « reconnaissance » à six des soldats africains froidement abattus en 1944 au camp de Thiaroye par l’armée française. Une reconnaissance qui consiste à leur attribuer, à titre posthume, l’étiquette « mort pour la France ».



Pourquoi cette subite « prise de conscience » alors que le Sénégal s’apprête à donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir, avec la célébration du 80e anniversaire cette année ? «



« Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni conter seule ce bout d'histoire tragique. Ce n’est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu’ils méritent. Thiaroye 44, comme tout le reste, sera remémoré autrement désormais. » A souligné Ousmane Sonko , le Président de Pastef-Les-Patriotes



