Thiaroye : Les agresseurs sèment la terreur

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020

C’est le règne des agresseurs à Thiaroye qui a basculé dans l’insécurité depuis quelque temps. A Thiaroye, les agressions en plein jour ont repris de plus belle, à deux semaines de la Tabaski. Et ce sont des conducteurs de motos qui commettent ces actes de délinquance.



Selon L’As, au quartier Wakhinane 03 de Thiaroye, un individu répondant du nom d’Ibrahima B. a été attaqué par une bande de trois personnes sur une moto. Sommé alors de remettre son sac qui contenait de l’argent, Ibrahima. B a refusé. Et les agresseurs l’ont blessé au doigt avant de prendre la tangente face à sa farouche résistance. La victime a déposé une plainte contre X à la police de Thiaroye en présence des témoins de sa mésaventure.





