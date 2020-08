Thiaroye-Sur-Mer: déguerpis, les éleveurs de porcs crachent sur les... Les bulldozers accompagnés par les gendarmes de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) ont dicté leurs lois aux vendeurs de porcs établis à Thiaroye-surMer. Ces derniers ont vu leurs places d’affaires détruites.

Une situation qui a poussé ces vendeurs de porcs à élever leurs voix pour crier au secours. «Nous lançons un cri du cœur aux autorités car ce qu’on a subi est difficile puisque nous n’avons pas un espace dans nos maisons pour élever nos porcs», se désole leur porte-parole Edmond Mendy.



Revenant sur le film des raisons de leur déguerpissement, M. Mendy rumine sa colère «Nous sommes là depuis presque plus de 100 ans. Car ce sont nos grands-parents qui occupaient cet espace et nos parents ont continué l’exploitation du site. Et aujourd’hui, nous avons pris la relève pour continuer nos activités sans problème. Mais un beau jour, un Libanais s’est présenté pour nous dire que l’espace lui appartenait.



Nous avons fait des démarches partout pour essayer de récupérer l’espace mais en vain car nous n’avons pas où mettre nos porcs. Et aujourd’hui, nous avons été jeté à la porte comme des malpropres malgré notre contribution à l’économie locale et au marché de l’emploi. Car, il y a 500 personnes qui s’activent ici».



Ces vendeurs de porcs dans le désarroi espèrent que leur cri du cœur sera entendu par les autorités. Après vérification, il s’avère que ce déguerpissement s’explique par une «installation illégale sur une emprise relevant de la voie publique».

Une intervention des gendarmes de la Dscos motivée, en vérité, par un souci de désencombrement de la voie publique.



