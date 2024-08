Thiaroye Tally Diallo : Un bus de DDD caillassé, l’auteur de cette barbarie en fuite C’est un pur acte de barbarie et presque gratuit qui a été noté hier dans une banlieue dakaroise. L’Info est la société Dakar Dem Dikk (DDD) qui signale « C'est avec désolation que nous avons constaté un acte de vandalisme sur un bus Dem Dikk. »



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Ce dimanche 11 août 2024, un motocycliste a caillassé le pare-brise arrière d'un de nos bus n°6140 sur la ligne 16 à Thiaroye Tally Diallo et a, par la suite, pris la fuite, ajoute la note.



« Ce comportement digne d'un sabotage ne saurait rester impuni. La sécurité de nos usagers, du personnel et de notre patrimoine est essentielle.



Dem Dikk se réserve le droit de saisir la justice pour que les auteurs de telles forfaitures ne restent pas impunis. » Avertit la société de transport.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook