Thiaroye : l’arrestation des trafiquants de drogue vire à la bagarre, deux policiers blessés

Jeudi 12 Décembre 2019

Deux policiers du Commissariat de police de Thiaroye ont été blessés au nez lors de l’arrestation deux trafiquants notoires de chanvre indien. Les faits remontent au mardi au 10 décembre dernier dans ce quartier de la banlieue de Dakar.



Selon le quotidien « Les-Échos », au cours d'une opération de sécurisations les policiers en civils ont arrêté un nommé Bèye en possession de 250 g et 31 cornets de chanvre indien. Ils l'embarquent et poursuivent leur traque contre ses complices.



Mais, en cours de route, les limiers croisent M. Sy qui se trouve être le fournisseur de Bèye. Face aux policiers, le baron de la drogue décide de faire libérer de force son lieutenant Bèye. Il s’en suit de chaudes empoignades qui a viré à la bagarre.



Deux policiers nommés (Th. Senghor et A. Ndiaye) s’en sont sortis avec leur nez cassé. Ils ont seront acheminés à l'hôpital de Pikine.

M. Sy a finalement été maîtrisé et arrêté avant d'être conduit au commissariat. Quant à Bèye, il a profité de la bagarre pour prendre la fuite.





