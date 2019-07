Thiaroye sur Mer - Dérapage d’un camion: Le seul rescapé d’une Agence Wari, coincé

Jeudi 25 Juillet 2019 à 18:46

Il y a eu de l’horreur au Marché Thiaroye sur Mer. Un camion a dérapé et fini sa course dans une Agence Wari. Seul, un des travailleurs est en vie. Mais, il reste coincé sous le camion.

