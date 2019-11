Thiaroye sur Mer : six pêcheurs portés disparus en haute mer

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Six pêcheurs de Thiaroye sur Mer, qui étaient en mer la semaine dernière, sont portés disparus depuis samedi. Les faits se sont déroulés samedi dernier, à 28 kilomètres au large des Mamelles. Un rescapé de la première embarcation qui avait à son bord 4 individus, confie au quotidien La Tribune que la pirogue est tombée en panne de carburant en haute mer. Ainsi, dès l’annonce, les pêcheurs ont commencé à organiser les recherches. Malheureusement pour eux, le dimanche, trois autres pêcheurs qui étaient partis à la recherche de leurs camarades, sont aussi disparus en mer. Ce qui porte le nombre à six (6).

