Thiaroye sur mer: Il vend le terrain de son beau-père et écope six mois

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre criminelle de Pikine a condamné Madabo Wade à une peine d’emprisonnement ferme de six mois assortie d’une amende de huit millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts à la partie civile. Les faits ont eu lieu à Thiaroye Sur/Mer où réside Madabo Wade qui avait vendu un terrain de 200 m2 à Alioune Badara Sèye à deux millions de francs Cfa. Ce dernier avait déjà entamé les démarches pour obtenir l’autorisation de construire. Mais il s’est vu refuser le document.



Lorsqu’il s’est rendu à la mairie de la localité, on lui a appris que le terrain en question n’appartenait pas à Madabo Wade, mais plutôt à son beaupère qui a été impacté par le Ter et que l’Etat a dédommagé par ce terrain. Avocat du prévenu, Me Amadou Aly Kane invoque la thèse de la méconnaissance des textes et implore la clémence du tribunal. La partie civile réclame le remboursement de l’argent encaissé. En définitive, le tribunal correctionnel a condamné Madabo Wade à six mois ferme assortis de huit millions à titre de dommages et intérêts.

Avec L'As

