Thiat : « Macky Sall sait pertinemment que sans tricherie, il ne pourra pas accéder au second tour »

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 11:41 | | 6 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé au quotidien le témoin, l’un des membres du groupe de rap ‘’keur gui’’, avance que le leader de l’APR, Macky Sall, ne pourra pas accéder au second tour, sans tricherie. « Macky Sall sait pertinemment que si tout se déroule normalement sans qu’il ne triche pas, il ne pourra même pas accéder au second tour. Encore une fois, il faut que le peuple soit très vigilant en sécurisant son vote.



Ils ont tout fait pour retenir les cartes des électeurs qu’ils jugent hostiles. Vous savez indubitablement qu’un président sénégalais ne doit pas faire campagne. C’est son bilan qui doit parler à sa place. Macky Sall n’a rien fait et il n’a pas de bilan », a répondu le rappeur.



Le témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos