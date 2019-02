Thiat : « Quiconque appelle au boycott de la présidentielle, est avec Macky Sall»

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement Y en a marre a fait face hier à la presse pour décliner les grands axes de son nouvel programme dénommé ‘’Wallu askan wi’’.



Occasion saisie par Thiat, l’un des membres du mouvement, pour analyser la proposition de Me Abdoulaye Wade de boycotter le scrutin du 24 février. Selon lui, "quiconque appelle au boycott de l’élection présidentielle soutient Macky Sall".



« Le boycott n’est pas la meilleure manière de consolider une démocratie. Nous appelons pour un vote massif, dans le calme et la sérénité. Quiconque appelle au boycott de l’élection présidentielle soutient Macky Sall. Il n’y a aucun moyen pour aucun candidat de voler ces élections. Il y aura un deuxième tour pour cette élection », a déclaré Thiat.











L’As

