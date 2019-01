Thiat à Macky Sall : «C’est grotesque et pathétique de dire que nous sommes influencés par des ONG»

Après la sortie de leur single ‘’sai-sai’’, un son contre le régime de Macky Sall. Ce dernier n’a pas attendu longtemps pour répondre à Thiat et Kilifa, du groupe ‘’keur gui’’, qu’il accuse d’être influencé par des ONG pour des insultes. Une affirmation que Thiat, membre du groupe de rap trouve grotesque et pathétique.



« C’est vraiment grotesque et pathétique à la fois. Quand un président de la République s’autorise à affirmer ces inepties, cela nous montre vraiment son niveau intellectuel. S’il l’affirme de façon aussi grotesque, c’est certainement qu’il est influencé par Macron et les Français, à qui, il a tout vendu presque au franc symbolique. Que pense- t-il alors de tous ces avantages offerts à ces multinationales françaises comme Total, Eiffage, Boloré etc. Il faut vraiment arrêter… »



Le Témoin

