Thiéo, un village du Diobass, meurt de soif

Pour hurler leur désespoir et crier leur soif, les femmes du village Thiéo, dans la commune de Notto Diobass, qui avaient refusé de participer aux festivités du 8 mars dernier, du fait de la pénurie du liquide précieux dans leur localité, sont descendues dans la rue avec des brassards rouges, ce week-end.



D'après "Le Témoin", la dame Diagne Faye, au nom de ses camarades ménagères, fait savoir que « Thiéo est confronté à ce problème depuis plus d’une décennie. Depuis 1998, nous n’avons pas d’eau, ni en quantité ni en qualité. Tous les jours, les femmes se lèvent à trois heures du matin pour aller chercher de l’eau dans le village voisin de Ngolfagnik ». Le président de l’Asc du village, s’offusque surtout du fait que « Thiéo soit victime de la sourde oreille des autorités ». Pierre Ndahnam Ciss explique : « nous avons marché, avons écrit des correspondances aux autorités locales et étatiques, mais sans succès ».



Aussi, les habitants de Thiéo souhaitent-ils être connectés au réseau Kms3, dont les tuyaux sont à trois kilomètres du village. L’Abbé Pierre Raoul Ciss, Curé de la Paroisse Saint Jean Baptiste de Thiès, natif dudit village, a pris part à la manifestation. Le religieux, fils de Thiéo, remarque que « la situation que les populations vivent est difficile et à la limite, anormale ».



Il rappelle que dans la Bible, lorsque le peuple d’Égypte a été soumis à l’esclavage, Dieu a dit à Moise : « j’ai entendu le cri de mon peuple, je vis la misère de mon peuple, va libérer mon peuple ». Et de préciser : « je ne me pose pas en libérateur, mais je suis là pour lancer le cri du cœur de mon peuple ».