Thierno Alassane Sall: « Baïla Wane a échappé à la justice parce qu’il a rejoint Macky Sall »

Le président du mouvement « République des valeurs » était ce samedi à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, où il a participé à une conférence sur le « Numérique et le Développement ». Il estime que la situation du pays est préoccupante.



Sur le procès de Khalifa Sall, il dénonce une justice faite de "deux poids, deux mesures"et rappelle que les Sénégalais sont matures. "Tous les Sénégalais savent ce qui se passe sur l’affaire Khalifa Sall. Il ne faut pas qu’on croie que le peuple est dupe. Nous sommes informés et conscients qu’il y a des dossiers autrement plus explosifs que celui de Khalifa Sall. Quel que soit ce qu’on a pu lui reprocher et sans préjudice de ce qu’il a pu faire et ce que cela réserve, le dossier de la Loterie nationale Sénégalaise (Lonase), avec des aveux circonstanciés de l’ancien Dg qui a été dans les liens de la détention et qui a bénéficié de ce qui ressemble à une caisse d’avance au niveau de la Lonase.



Et tous les graves faits qui ont été reniés dans le dossier extrêmement complet comme la Lonase. Et comme par miracle, l’Etat a retiré sa plainte. En cette circonstance, on n’a pas eu le même zèle de la part de l’Agent judiciaire de l’Etat ni du procureur. Aujourd’hui certains protagonistes font partie d’une retrouvaille dénommée « cercle des Amis de Macky Sall ». Peut-être bien que si Khalifa Sall était membre de ce cercle, il n’aurait pas subi les foudres de la justice. Dans ce dossier Khalifa Sall, il y a derrière une volonté patente d’éliminer un adversaire politique."







L'As