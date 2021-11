Thierno Alassane Sall: « Gaston Mbengue a tenu des propos abjects »

Le leader de la République des valeurs Thierno Alassane Sall a qualifié les propos de Gaston d’abjects.



Le Sénégal, relève-t-il, est une République laïque et démocratique qui porte la promesse de l’amitié interconfessionnelle et l’effacement des barrières ethniques.



« Un peuple, un but, une foi. Il ne faut jamais cesser de le rappeler face aux pyromanes. », a-t-il, publié sur Facebook.