Thierno Alassane Sall : « le contrat que j’ai refusé de signer correspond à peu près aux chiffres révélés par BBC » Thierno Alassane Sall en est convaincu. Le scandale de 10 milliards qu’évoque la BCC dans le pétrole et le gaz sénégalais existe bel et bien. L’ancien ministre de l’Energie qui avait démissionné de son poste, refusant de signer un contrat qu’il jugeait en défaveur du Sénégal, a réitéré sa position dans une large interview accordée à L’Observateur de ce jeudi.

« J’ai refusé de signer un contrat qui n’était pas dans l’intérêt du Sénégal. Je suis en mesure de dire que le contrat que j’ai refusé de signer le 24 avril 2017, correspond à peu près aux chiffres révélés par BBC ». Et l’ancien ministre de l’Energie de poursuivre, « Les paiements sont constitués de deux parties. Un montant autour de 130 milliards FCFA, payé cash au moment de la conclusion de la transaction en 2017, et un autre sur les 40 ans de la durée de l’exploitation ».

Toujours selon Thierno Alassane Sall, « sur la partie que Timis a prise, 180 milliards FCFA, j’ai entendu le président de la République dire (mercredi), que c’est une affaire entre deux privés et que l’Etat du Sénégal n’a rien à y voir, ce n’est pas exact. Pour qu’une telle transaction puisse avoir lieu, il fallait l’approbation du ministre de l’Energie. C’est la loi qui le dit. Et à ce moment, seule mon approbation pouvait donner suite à une telle transaction. Et pour des raisons évidentes, on ne peut accepter que des gens viennent sur notre territoire, exploiter notre ressource sans notre accord ».

L’ex ministre de l’Energie accuse directement le président de la République. « Ce n’est pas une affaire entre privés. Le président n’a pas d’explications et il cherche à noyer le poisson ».

Invitant « le peuple à prendre ses dispositions », Thierno Alassane Sall « affirme que l’ensemble des preuves nécessaires à cet effet existent ».

Traitant Aliou Sall de « simple courtier » et de « coxeur », Thierno Aliou Sall souligne que « sa seule compétence est d’être le frère de Macky Sall ».



