Thierno Alassane Sall : « le dialogue ne peut pas produire de miracle » Invité de l’émission Objection de Sud Fm, ce dimanche, Thierno Alassane Sall a expliqué pourquoi il ne participe pas au dialogue national.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2019 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne suis pas pour un dialogue organisé par Macky Sall pour se sortir du trou dans lequel il s'est mis et il a mis le Sénégal », a d’abord fustigé l’ancien ministre de l’Energie. « Le Dialogue en lui-même ne peut pas produire un miracle », a ajouté le président de République des valeurs, soulignant que, les Assises nationales, beaucoup plus consensuelles, en auraient déjà produit, autrement.

Thierno Alassane Sall accuse Macky Sall d’avoir cassé le Code électoral de 1992, en organisant « un référendum pour nous sortir une constitution toute neuve qui était sensée être durable. Un an et demi après il a changé cette constitution pour introduire le parrainage ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos