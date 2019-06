Thierno Alassane Sall sur la hausse du prix du carburant : « Le pire est à venir » Il avait été l’un des premiers à alerter sur des difficultés économiques à venir pour le Sénégal. Thierono Alassane Sall n’est donc pas surpris par la hausse des prix du carburant depuis, hier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019

« Macky met du pétrole sur le feu, déplore l'ancien ministre de l'Énergie. L'état de sinistre des comptes publics se révèle à travers des mesures anti-populaires au moment où le régime est en proie à une confrontation qui menace de se généraliser : hausse des prix de produits pétroliers, fermeture de consulats. Hélas le pire est à venir », a, en effet, indiqué le président de la République des valeurs dans un tweet.

Une hausse, par litre, de 80 francs Cfa et de 60 francs Cfa, a été respectivement apportée au prix du super et du gasoil.



