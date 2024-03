Thierno Bassirou Tall exhorte à la paix et à la cohésion sociale

Le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bassirou Tall, a insisté, mercredi, sur l’importance de promouvoir la paix et la cohésion sociale qui sont ”des recommandations divines”.



”La promotion de la paix et la cohésion sociale sont des recommandations divines”, a notamment lancé le guide religieux, à l’occasion de la cérémonie officielle de la célébration, à Halwar, de la naissance d’Elhadj Oumar Tall, marabout et résistant à la colonisation française.



Thierno Bachir Tall a exhorté les pèlerins ”à suivre les recommandations d’Allah”, notamment ”les cinq piliers de l’islam”, encourageant aussi “la culture et la promotion de la paix et de la cohésion sociale”.



”Sans la paix et la cohésion sociale, rien de durable ne peut se faire dans nos communautés”, a insisté le khalife de la famille omarienne.



Parlant des infrastructures réalisées à Halwar par Mamadou Sall, président de la filière de la banane, il l’a ”remercié” vivement pour cette œuvre de grande utilité”. Thierno Bassirou Tall a demandé à tous les fidèles ”de formuler des prières, spécialement pour lui, le Sénégal ainsi que pour toute oumma islamique”.



Mamadou Sall s’est engagé à reconstruire la chambre de Sokhna Adama Aïssé Thiam où naquit Elhadj Oumar Tall, le dernier mercredi du mois de Chabane de l’an 1797 et de construire également une résidence en l’honneur du marabout.



Le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne a conduit la délégation gouvernementale venue représenter le chef de l’État à la présente édition. Il a transmis le message du président Macky Sall qui a remercié le khalife ”pour tout le soutien et les sages conseils prodigués durant son magistère à la tête de l’État”.



”Le président Macky Sall m’a chargé de solliciter auprès de vous des prières pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale du Sénégal”, a dit M. Anne.



Le ministre est longuement revenu sur les nombreuses initiatives du marabout en faveur d’Alwar et du Fouta, ”qui ont fortement contribué au développement de la zone”.



Le gouverneur de la région de Saint Louis, Alioune Badara Sambe, ainsi que le préfet de Podor, Matar Diop, ont pris part à l’événement qui a drainé des milliers de fidèles, venus du Sénégal, de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine et de la diaspora.



Aps

