Thierno Béchir Tall à Mamadou Mamour Diallo : «vous êtes un fils et membre à part entière de la famille» Le Directeur des Domaines du Sénégal, par ailleurs Président du Mouvement «Dooly» était hier l’hôte de la famille omarienne de Louga. En prélude à la “Ziarra” annuelle et à la veille de la visite du Chef de l’Etat, Mamadou Mamour Diallo a été reçu par le Khalife et sa famille, qui l’ont présenté comme « un fils et membre à part entière de la famille».



Comme à l’accoutumée, le Directeur des Domaines a sacrifié à une vielle tradition, consistant à rendre visite au guide religieux pour participer activement aux préparatifs de la Ziarra annuelle de la famille Omarienne, qui se tient, cette année, les 13 et 14 du mois courant.



En provenance de la ville Sainte de Touba où il été reçu par le nouveau Khalife général des Mourides, à qui il a présenté ses

condoléances, Mamadou Mamour Diallo a fait cap sur Louga, où Thierno Béchir Tall et la famille l’ont véritablement chouchouté. Et c’est le Khalife, Thierno Béchir, devant toute l’assistance, qui a rappelé les relations qui le lient à la famille de Mamour Diallo. Avant de dire au leader du Mouvement politique «Dolly» : « vous êtes un fils et membre à part entière de la famille».



Ces paroles du Saint homme ont été confirmées par les propres fils du Khalife, notamment Cheikhou Oumar et Thierno Seydou Nourou. Ces derniers ont, auparavant, revisité les contours des relations qui lient Mamadou Mamour Diallo à la famille Omarienne, non sans reparler de son appui constant aux différentes manifestations de la famille.



Cette visite du Directeur des Domaines intervenant quelques heures avant celle du Président de la République, Macky Sal,l à la famille religieuse, l’occasion était donnée à la famille religieuse de remercier Mamour Diallo de son soutien et de son apport qualifiés de «précieux» non sans formuler des prières à son endroit pour que « Dieu l’assiste dans sa mission et lui prête très longue vie ».













