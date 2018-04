Thierno Bocoum avertit le régime de Macky Sall : "Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va arrêter la température"

Analysant la condamnation à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 mille francs de Barthélémy Dias pour délits d'outrage à agent et d'appel à une insurrection non armée, Thierno Bocoum a déclaré que "ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va arrêter la température"

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Avril 2018 à 14:24 | | 3 commentaire(s)|