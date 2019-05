Thierno Bocoum sur l’affaire Adja Astou: «Le juridisme du buzz ne fait pas un État de droit » Le président du mouvement "Agir", Thierno Bocoum s'est prononcé sur la polémique qui secoue la 7TV. Pour l'ancien député, Adja Astou Cisse n'aucune intention méchante.



Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 02:48 | | 0 commentaire(s)|

“Je condamne fermement et fortement cette tendance à ignorer le pardon et à emprisonner systématiquement des compatriotes.Dire que Adja Astou Cisse n’a rien dit de grave est une aberration et une abomination mais vouloir la mettre en prison après ses plates excuses est une ignominie. Elle n’avait aucune intention méchante contre sa propre communauté et l’a exprimé clairement. Il faut arrêter ce zèle dans le traitement des dossiers hyper médiatisés.

La personne humaine peut faire des erreurs. Elle a droit au pardon et à la compréhension”.

