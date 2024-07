Thierno Bocoum tire sur le Pm: «L'hôtel Azalaï, sur le domaine maritime, appartiendrait à ses amis»

Le leader du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), a fait face à la presse ce mardi. Thierno Bocoum a évoqué plusieurs sujets, dont le comportement du Premier ministre, l'hôtel Azalaï et la nécessité pour l'opposition de se regrouper.



« Nous encourageons les autorités vers la rupture. Cependant, nous avons été surpris par le comportement d'Ousmane Sonko, qui attaque tout le monde, un Sonko qui ne respecte pas les institutions ni les Sénégalais. Il n'a pas les capacités d'un Premier ministre. Il y a un défaut de respect des institutions et un manque de respect envers le peuple sénégalais », a-t-il dit.



L'ancien député est formel : « Le jour où Ousmane Sonko fera sa Dpg hors de l'Assemblée nationale, on considérera qu'il n'est plus le Premier ministre ».



Il a aussi dénoncé ce qu'il appelle, « l'affaire la plus scandaleuse ». Il s'agit pour lui de l'hôtel Azalaï, qui, d'après lui, « appartiendrait à des "amis" de Sonko et, est bâti sur 7 000 mètres carrés, sur le littoral ». Avant de rappeler que « c'est là où le Pm et le président Diomaye avaient établi leur quartier général, juste après leur accession au pouvoir. L'hôtel Azalaï est dans le domaine public maritime. Qu'ils nous disent comment cela est possible? ».