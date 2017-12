Thierno Lô : « Le Sénégalais ne fait que parler, il n’agit pas et il est corruptible »

Selon le président de l’Apd (Alliance pour la paix et le développement), Thierno, interpellé sur l’affaire Khalifa Sall par les confrères de ‘’Les Echos’,’ « le maire de Dakar a perdu du temps, le fait qu’il reste en prison a sapé beaucoup de choses sur lui. Et il n’a pas bien réfléchi, parce que les Sénégalais, s’ils estiment qu’on vous a emprisonné pour des raisons politiques, et ils ne vont jamais se dire qu’il a donné la caution, donc il a volé.



Ils diront que c’est un moyen de défense, mais ceux qui l’entourent ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils se sont trompés en commençant par menacer l’Etat. Le Président Macky Sall a trompé beaucoup de monde dans ce pays, c’est pourquoi il arrive à réussir beaucoup de choses. Ils l’ont pris pour un Président par défaut, ensuite ils pensaient qu’il n’était pas intelligent tout en croyant qu’il avait peur.



Aucune de ces choses ne s’est vérifiée. Il ne peut pas avoir peur parce qu’il a la puissance de l’Etat. Il est intelligent parce qu’il est sorti d’une bonne école celle de Wade et il a été ministre de l’Intérieur et il connait les Sénégalais. Le Sénégalais ne fait que parler, il n’agit pas et il est corruptible ».









