Thierno Lô sur l'affaire Sonko: "Il faut laisser les juges faire leur travail". Interpellé sur le dossier Adji Sarr-Ousmane Sonko, le leader de l'Apd a dit: " Il faut laisser les juges faire leur travail. L'enquête doit aller jusqu'au bout". Il a également appelé les citoyens au calme et les invite à ne pas politiser cette affaire . "Il faut continuer à parler de la pandémie, de mener nos activités et laisser la justice exercé son activité", a-t-il insisté, en marge de sa conférence de presse.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 18:09



