Thierry Henry, un champion du monde pour sauver les Girondins

Bordeaux et Henry, ça chauffe. L’ancien attaquant des Bleus et d’Arsenal a dit oui aux Girondins selon RMC. Information confirmée dans la foulée par plusieurs autres sources (L'Equipe, 20 Minutes...). Il doit rencontrer ce jeudi Joseph DaGrosa, le président du groupe américain GACP, propriétaire de Bordeaux, pour régler les derniers détails. Si jamais le dossier aboutit, l’officialisation pourrait intervenir vendredi suite au probable limogeage de Gustavo Poyet, ex-entraîneur des Girondins après sa mise à pied une semaine auparavant.



Henry, comme Blanc

Henry suivrait ainsi le même chemin qu’un certain Laurent Blanc. L’ancien défenseur avait en effet débuté avec brio sa carrière d’entraîneur en Gironde, en 2007. Avec à la clé, un titre de champion (2009), une Coupe de la Ligue (2009), sans oublier un quart de finale de Ligue des champions (2010). Mais ce ne sont pas les seuls champions du monde à avoir choisi le métier d’entraîneur en club puisque Zinédine Zidane (Real Madrid), Didier Deschamps (Monaco, Juventus, OM), Laurent Blanc (Bordeaux, PSG), Patrick Vieira (New York City, Nice) et Lionel Charbonnier (Istres) ont également pris en charge une équipe.



Avec plus ou moins de succès. Henry cherchera à imiter Zidane et Deschamps qui, pour leur première expérience, ont guidé leur équipe vers le succès.



Le Figaro