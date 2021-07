Thiès- Assainissement-Social : D’ex-agents de l’UDE réclament trois mois d’arriérés de salaire Des ex-travailleurs de la société Urbaine d’entreprise (UDE) ont tenu un sit-in ce vendredi à Thiès, pour réclamer trois mois d’arriérés de salaire à leur ancien employeur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021

Au nombre de 35 balayeuses et 20 collecteurs, ces travailleurs ont rompu avec l’UDE, après être restés trois mois sans salaire, a déclaré Mariama Coly, une des membres de ce groupe d’ex-employés de l’UDE, a constaté l’APS.



Elle indique qu’ils ont été recrutés depuis le début du mois par l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG). Arborant des brassards rouges, certains d’entre eux se sont retrouvés devant le dépôt de camions de leur société, sis non loin du centre-ville.



"Nous sommes fatigués, il y a parmi nous des pères et des mères de famille qui n’ont pas encore acheté de mouton, ni les ingrédients pour la Tabaski, qui est une grande fête pour la communauté musulmane", a indiqué Mariama Coly à la presse.



Selon Mme Coly, l’entreprise doit 150.000 francs CFA à chacun des travailleurs, à qui elle payait 1.200 francs la journée, soit 50.000 par mois. Le responsable local de l’entreprise avait promis de payer les mois d’avril et de mai et de laisser l’UCG leur verser celui de juin.



A l’arrivée, ils n’ont rien reçu, selon Mariama Coly. En l’absence de contrat de travail, les employés disent ne pouvoir recourir ni à l’inspection du travail ni au tribunal du travail, a dit Diébel Dieng, un des ex-travailleurs de l’UDE.



